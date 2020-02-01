28 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие Всероссийского форума малых городов и исторических поселений.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется День молодого избирателя.

В Тюмени в 13 часов в региональном центре "Семья" (ул. Амурская, 150) начнется праздничное мероприятие для семей с детьми "Острова семейных сокровищ".

В Тюмени в 14 часов в школе №22 (ул. Садовая, 121) и школе №30 (ул. Московский тракт, 22) начнется Всероссийский урок первой помощи.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 16 часов в конференц-зале областного офтальмологического диспансера (ул. Холодильная, 118, корпус 1) начнется круглый стол "Актуальные вопросы офтальмологии".

В Тюмени в 18 часов в концертном зале спортивно-оздоровительного центра "Зодчий" (ул. Луначарского, 2, к. 6) начнется финал конкурса "Мистер и мисс ТИУ".

В Тюмени в 18 часов в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) начнется мастер-класс по приготовлению блинов.

В п. Винзили Тюменского района в 15 часов в ЦКиД "Вернисаж" (ул. Дружбы, 1) начнется торжественное закрытие конкурса профмастерства "Педагогический калейдоскоп-2020".

Этот день в мире:

1533 - родился французский писатель, философ-гуманист Мишель Монтень.

1720 - по указу Петра I были учреждены государственные коллегии для упорядочения делопроизводства во всех учреждениях Российской империи.

1732 - в Петербурге открылся первый в России кадетский корпус.

1835 - увидел свет первый печатный свод карело-финского эпоса "Калевала".

1854 - основана Республиканская партия США.

1846 - родился казахский поэт-акын Джамбул Джабаев.

1893 - родился советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин.

1921 - начался Кронштадский мятеж – восстание моряков Кронштадта против большевистской диктатуры.

1940 - первый управляемый полет ракетоплана с реактивным двигателем конструкции С. П. Королева.

1956 - в США патентуется сетевой кабель для компьютеров.

1966 - впервые в мире отряд атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел в кругосветное плавание, успешно завершив поход через 1,5 месяца без всплытия в надводное положение.

1990 - создан Союз кинематографистов России.

2010 - на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере (Канада) прошла церемония закрытия Зимних Олимпийских игр. Также произошла передача Олимпийского флага от Ванкувера столице Зимних Олимпийских игр 2014 Сочи.