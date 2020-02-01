29 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на Главкатке (ул. Республики, площадь 400-летия Тюмени) начнется второй турнир по хоккею в валенках "Огненная шайба", приуроченный к празднованию 30-летия МЧС России.

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) начнутся международные соревнования по скоростной сборке Кубика Рубика Tyumen Cube Fest 2020.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в областной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется форум мудрых родителей "Тетрис".

В Тюмени в 12 часов в экопарке "Затюменский" (спортивный комплекс "Нефтемаш", ул. Аккумуляторная 15/1) начнется фестиваль "Точка здоровья".

В Тюмени в SAS ТюмГУ (ул. 8 марта, 2, к. 1) стартует образовательный интенсив "Команда С".

В Тюмени в Центре профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района пройдет мероприятие по профориентации - День семьи.

В с. Червишево Тюменского района пройдет праздник "Проводы зимы".

Этот день в мире:

1696 - Петр I прибыл в Воронеж, чтобы лично руководить постройкой первых кораблей для похода на Азов, на верфь, ставшую родиной русского флота.

1720 - шведская королева Ульрика Элеонора отреклась от престола в пользу своего мужа — ландграфа Фридриха Гессен-Кассельского.

1880 - закончено строительство железнодорожного тоннеля Готард через Альпы, соединяющего Италию со Швейцарией.

1888 - американский инженер Герман Холлерит изобрёл табулятор, первую электрическую счетную машину.

1936 - Нильс Бор предложил теорию составного ядра атома.

1952 - фигурист Дик Баттон пятый раз стал чемпионом мира.

1976 - с японского космодрома Танэгасима запущен научно-исследовательский спутник "Ume".