  • 28 февраля 202028.02.2020пятница
  • USD65,6097
    EUR71,6458
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

29 февраля - события дня

Общество, 18:05 28 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут на Главкатке (ул. Республики, площадь 400-летия Тюмени) начнется второй турнир по хоккею в валенках "Огненная шайба", приуроченный к празднованию 30-летия МЧС России.

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) начнутся международные соревнования по скоростной сборке Кубика Рубика Tyumen Cube Fest 2020.

В Тюмени в 10 часов 30 минут в областной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется форум мудрых родителей "Тетрис".

В Тюмени в 12 часов в экопарке "Затюменский" (спортивный комплекс "Нефтемаш", ул. Аккумуляторная 15/1) начнется фестиваль "Точка здоровья".

В Тюмени в SAS ТюмГУ (ул. 8 марта, 2, к. 1) стартует образовательный интенсив "Команда С".

В Тюмени в Центре профориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района пройдет мероприятие по профориентации - День семьи.

В с. Червишево Тюменского района пройдет праздник "Проводы зимы".

Этот день в мире:

1696 - Петр I прибыл в Воронеж, чтобы лично руководить постройкой первых кораблей для похода на Азов, на верфь, ставшую родиной русского флота.

1720 - шведская королева Ульрика Элеонора отреклась от престола в пользу своего мужа — ландграфа Фридриха Гессен-Кассельского.

1880 - закончено строительство железнодорожного тоннеля Готард через Альпы, соединяющего Италию со Швейцарией.

1888 - американский инженер Герман Холлерит изобрёл табулятор, первую электрическую счетную машину.

1936 - Нильс Бор предложил теорию составного ядра атома.

1952 - фигурист Дик Баттон пятый раз стал чемпионом мира.

1976 - с японского космодрома Танэгасима запущен научно-исследовательский спутник "Ume".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:28 28.02.2020Повторять полезно: купаемся в горячем источнике курсом
19:15 28.02.2020"Транснефть – Сибирь" помогла приобрести спецоборудование тюменской поликлинике
18:16 28.02.2020Гостям форума "Тетрис" предложат поиграть в развивающие игры
18:05 28.02.202029 февраля - события дня