1 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на набережной Туры (у Масловского взвоза) начнется народное гулянье "Широкая Масленица".

В Тюмени в 20 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытая читка пьесы "28 дней" Ольги Шиляевой.

В Ялуторовске в 12 часов на Сретенской площади начнется региональный народный праздник "Ялуторовская масленица".

Этот день в мире:

1762 – император Петр III издал знаменитый манифест "О вольности дворянства", согласно которому отменялась обязательность службы для дворянина.

1810 – родился композитор Фредерик Шопен.

1815 – Наполеон Бонапарт, сбежавший из ссылки на острове Эльба, высадился во Франции.

1846 – родился специалист по почвоведению Василий Докучаев.

1872 – конгресс США принял решение образовать первый в мире национальный парк в Йеллоустоне.

1912 – американец Альберт Берри совершил первый в мире прыжок с парашютом с самолета.

1931 – начались открытые судебные слушания по сфабрикованному делу "Союзного бюро меньшевиков".

1937 – родился молдавский композитор Евгений Дога.

1966 - советская космическая станция "Венера-3" впервые достигла поверхности Венеры.

1977 – принят закон СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры".

1995 – в подъезде своего дома убит Владислав Листьев, знаменитый российский тележурналист, ведущий телепрограмм "Взгляд", "Поле чудес", "Час пик", "Тема".

1996 – президент Борис Ельцин подписал указ о сооружении в Амурской области нового космодрома "Свободный".