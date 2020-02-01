1 марта - события дня
В Тюмени в 12 часов на набережной Туры (у Масловского взвоза) начнется народное гулянье "Широкая Масленица".
В Тюмени в 20 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытая читка пьесы "28 дней" Ольги Шиляевой.
В Ялуторовске в 12 часов на Сретенской площади начнется региональный народный праздник "Ялуторовская масленица".
Этот день в мире:
1762 – император Петр III издал знаменитый манифест "О вольности дворянства", согласно которому отменялась обязательность службы для дворянина.
1810 – родился композитор Фредерик Шопен.
1815 – Наполеон Бонапарт, сбежавший из ссылки на острове Эльба, высадился во Франции.
1846 – родился специалист по почвоведению Василий Докучаев.
1872 – конгресс США принял решение образовать первый в мире национальный парк в Йеллоустоне.
1912 – американец Альберт Берри совершил первый в мире прыжок с парашютом с самолета.
1931 – начались открытые судебные слушания по сфабрикованному делу "Союзного бюро меньшевиков".
1937 – родился молдавский композитор Евгений Дога.
1966 - советская космическая станция "Венера-3" впервые достигла поверхности Венеры.
1977 – принят закон СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры".
1995 – в подъезде своего дома убит Владислав Листьев, знаменитый российский тележурналист, ведущий телепрограмм "Взгляд", "Поле чудес", "Час пик", "Тема".
1996 – президент Борис Ельцин подписал указ о сооружении в Амурской области нового космодрома "Свободный".