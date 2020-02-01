Финал конкурса "Коса – девичья краса" пройдет в Тюмени

| Фото: st03.kakprosto.ru | Фото: st03.kakprosto.ru

Конкурсная программа "Коса – девичья краса" пройдет в ДК "Водник" 7 марта. Финалисткам предстоит пройти несколько творческих испытаний. Лучших определят в двух возрастных группах: от 7 до 11 лет и от 12 до 16 лет.

К финалу участницы должны подготовить визитную карточку с песней, стихотворением, сказкой, былиной или танцем в стилизованном русском костюме. Завершится мероприятие творческим конкурсом – презентацией оригинальной прически и дефиле, сообщает "Вслух.ру".