Лучших школьников-умельцев определили в Тюменской области

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технике и техническому творчеству подвели в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Два дня на базе 16 гимназии Тюмени мальчишки из разных уголков региона показывали знания теории, демонстрировали готовые изделия, умение работать на станках и другом деревообрабатывающем оборудовании. Дополнительные баллы ребята могли получить за умение выжигать и декорировать получившееся изделие. Юные мастера представили на суд жюри шахматы ручной работы, систему полива с использованием мобильного телефона, шкатулки и даже мебель.

"Стабильно превосходные результаты и владение инструментом показывают ученики школы №1 Ялуторовска. Так, в параллели 10-11 классов именно они заняли первые 5 строчек рейтинга", - рассказал председатель жюри Эдмунд Тихонов.

Победителем стал одиннадцатиклассник Дмитрий Колесников, в числе призеров - 17 ребят из школ №1 и №4 Ялуторовска, Викуловской школы №2, Муллашинской и Борковской школ Тюменского района, Малозоркальцевской школы Тобольского района, Заводоуковской школы №1, Ишимского лицея имени Е.Г. Лукъянец, Казанской школы, Тюменского президентского кадетского училища.

В параллели девятых классов победителем также стал ученик ялуторовской школы №1 Александр Усольцев, призерами – 12 учеников из Тюменского президентского кадетского училища, Казанской школы, Ленинской школы Абатского района, Викуловской школы №2, Борковской школы Тюменского района, Вагайской школы, школы имени декабристов Ялуторовска, школы №31 Ишима, Омутинской школы.