Тюменские школьники продемонстрировали знание китайского языка

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку завершился в Тюмени.

Уровень сложности олимпиадных заданий в этом году существенно повысился. Кроме знания языка, культуры и географии в этом году появились вопросы по истории Китая и России. Наибольшие сложности вызвали китайские афоризмы, неоднозначные вопросы и незнакомые начертания слов, сообщает "Мегатюмень".

"Качество подготовки наших ребят и количество участников олимпиады растет с каждым годом. И это особенно похвально, ведь китайский язык они изучают самостоятельно или факультативно. Например, в качестве второго иностранного его изучают ученики областной физико-математической школы", - отметил председатель жюри Чжу Юйфу.

Традиционно в знании иностранных языков соревнуются ребята с 9 по 11 классы без деления на параллели. В этом году весь пьедестал почета заняли тюменцы. Победителем стал ученик 10 класса школы №89 Владислав Горбунов. Еще пятеро ребят завоевали статус призеров: Арина Сильченко из гимназии №1, Ева Егорова из школы №37, Валерия Рыбина из школы №60, Екатерина Парманова из гимназии №12. Вошла в число призеров и самая юная участница олимпиады - восьмиклассница ФМШ Лия Родионова.