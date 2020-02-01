Литературный клуб откроется в тюменском студенческом центре

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Литературный клуб на базе студенческого центра Тюменской области начнет работу во Всемирный день писателя 3 марта.

Заседание клуба будет состоять из двух частей. В начале вечера гости обсудят произведение тюменского детского писателя Владислава Крапивина "Я иду встречать брата". После обсуждения - выступят в роли поэтов-импровизаторов и актеров. Им предстоит рифмовано продолжить строки других игроков, скомбинировать уже известные стихотворения друг с другом и разыграть сценки. На встречу в клуб придут и участники творческого объединения "Трезвый Есенин", сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Творчество — эмоциональный процесс, которым необходимо с кем-то поделиться, независимо от того, автор ты или читатель. И литературный клуб, тем более студенческий — хорошая площадка для этого. Также у участников есть возможность узнать что-то новое, посмотреть на произведение под другим углом и познакомиться с единомышленниками, — поделилась идеями руководитель Студенческого центра Тюменской области Инна Корсун.

Вход на встречу свободный, но необходима регистрация по ссылке: https://vk.cc/apyw2V. Начало в 18 часов. Подробнее можно узнать в официальной группе Студенческого совета Тюменской области во "ВКонтакте": https://vk.com/studsovet72.