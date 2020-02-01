Тюменская область занимает второе место в УФО по индексу промышленного производства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Индекс промышленного производства в Тюменской области в 2019 году составил 108,1%. С этим показателем регион находится на втором месте в рейтинге УФО. Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, где индекс составил 116,1%. С данными Тюменьстата ознакомился.

Положительная динамика индекса наблюдалась в обрабатывающих производствах – 114,9% (для сравнения: по России – 102,3%). На юге региона рост обеспечивали организации, занятые в производстве химических веществ и химических продуктов (189,7%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (126,1%), кокса и нефтепродуктов (114,6%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (113,0%), резиновых и пластмассовых изделий (108,7%).

В частности, в 2,1 раза больше произведено пластмасс в первичных формах; на 48% - автомобильного бензина; на 29% - блоков и других изделий для строительства зданий и сооружений. Больше выработано электроэнергии (на 4,2%), пара и горячей воды (на 1,5%).

Увеличилось производство мяса и субпродуктов из домашней птицы (на 22,7%), молока жидкого обработанного (на 10,1%), кисломолочных продуктов (на 9,1%), минеральных и питьевых вод (на 6,6%), сыров (на 6,2%).

В то же время на 49,4% снизилось производство обуви; на 24,1% - дизельного топлива; на 22,4% - строительного кирпича и искусственного камня; на 18,6% - фанеры; на 7,5% - шприцев, игл, катетеров, канюль и аналогичных инструментов. Несколько снизились объемы добычи газа природного и попутного (на 0,5%), нефти сырой (на 0,4%).

Уменьшились объемы производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков (на 16%), сливок (на 15,9%), свинины (на 6,4%), творога (на 5,5%), сообщает "Вслух.ру".