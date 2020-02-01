Тюменцев приглашают на Всероссийский конкурс "Лидеры России. Политика"

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За три дня, прошедшие с запуска Всероссийского конкурса "Лидеры России. Политика", организаторы получили более 15 тыс. заявок на участие. Регистрация на Конкурс продлится до 18 часов 16 марта.

Старт проекта был объявлен 25 февраля, за первые сутки зарегистрировались более 8 тыс. участников, по истечении трех дней это число превысило 15 тыс. конкурсантов.

отметил, что

"Для конкурса, имеющего узкую специализацию, 15 тысяч заявок в первые дни регистрации — это очень серьезная цифра. Такой результат свидетельствует о том, что многие граждане хотят себя попробовать в этой карьере, хотя вместо слова "карьера" здесь более уместно использовать слово "служение"", - отметил председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России. Политика" Павел Безручко.

"Для многих людей этот Конкурс поможет ответить на вопрос, стоит ли им реализовывать себя в этом направлении и какая подготовка для этого нужна. Это социальный лифт, благодаря которому в публичную политику со временем сможет прийти больше талантливых людей, да и вообще новых лиц. Как и в случае с исполнительной властью, талантливые руководители создают улучшения в той области, которой они занимаются", — добавил Павел Безручко.

На данный момент в числе зарегистрированных 15,1% женщин, этот показатель постепенно растет - по итогам первых суток женщин в конкурсе было 12,7%. На сегодняшний день примерно две трети участников моложе 40 лет - 67,6%, участники в возрасте от 40 до 55 лет составляют 32,4%.

В каждом федеральном округе есть свои регионы-лидеры по регистрациям на Конкурс. Наилучшую динамику по отношению к первым суткам регистрации показали: в ДФО — Приморский край, в ПФО — Оренбургская область, в СЗФО — Санкт-Петербург, в СКФО — Республика Дагестан, в СФО — Омская область, в УрФО — Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в ЦФО — Москва, в ЮФО — Краснодарский край.

Принципиальным отличием условий регистрации для участия в Конкурсе "Лидеры России. Политика" от проекта "Лидеры России" является возможность указать в своем профиле любой регион — не обязательно тот, где зарегистрирован или проживает участник. Делая этот выбор, участники должны исходить из того, где получат наибольшую поддержку и смогут оказаться полезными.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта до 18 часов по московскому времени.

После того, как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте Конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать. Регистрация и подробная информация - на сайте проекта.