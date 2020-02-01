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Тюменцы могут оставить свои предложения для нового городского гида

Общество, 11:32 29 февраля 2020

конторапароходства.рф

Тюменцам предлагают рассказать о своих любимых местах в городе. Локации могут попасть в гид, который реализуют команды мультицентра "Контора пароходства" и федерального журнала Makers of Siberia. Он появится в конце весны.

Истории тюменцев помогут наполнить гид самобытными точками различных субкультур, объектами уличного искусства, местами локальной идентичности и креативными начинаниями малого предпринимательства. Организаторы хотят показать горожанам и туристам, что Тюмень - богатый и разносторонний город, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Один из главных критериев, чтобы попасть в гид — уникальность. Локация должна быть непопулярной, новой или даже забытой. Чтобы открыть туристам и горожанам новую Тюмень.

Форму можно заполнить на сайте конторапароходства.рф.

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