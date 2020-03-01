Роскачество провело исследование стеклоомывающих жидкостей

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Тюменцам рекомендуют внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость для автомобиля. Роскачество проверило 31 торговую марку по 26 показателям безопасности и качества. Выяснилось, что бюджетные варианты могут быть лучше, чем дорогие.

"Производство омывающей жидкости на основе метилового спирта в России запрещено. Главная причина – высокая токсичность, в том числе при употреблении внутрь. Вместе с тем, несмотря на запрет, вероятность наткнуться на такую "незамерзайку" остается. В основном такую жидкость можно встретить в продаже на обочинах вдоль трасс", - говорится в исследовании.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области советует автомобилистам внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость. Ее следует покупать только в установленных местах торговли. Обязательно обращать внимание на информацию на этикетке. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена. Сроки годности и меры предосторожности при использовании.

Если в составе "омывайки" есть изопропиловый спирт, то она будет иметь сильный запах ацетона, но этот спирт не опасен для человека. А вот метиловый спирт (метанол) практически не пахнет и хорошо очищает стекла, но он смертельно опасен, пишет " Комсомольская правда - Тюмень".