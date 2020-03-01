Тюменцев приглашают в театральный центр "Космос"

| Фото: театральный центр «Космос» | Фото: театральный центр «Космос»

Театральная вечеринка в стиле ретрофутуризм пройдет в тюменском центре "Космос" 2 марта. Мероприятие приурочено ко дню рождения центра.

В программе – выступления молодежных театров города, развлекательная программа и вечеринка от DJ Борщ. Темой праздника станет ретрофутуризм. В его атмосферу гостей вечера погрузят лазерное и серебряное шоу, футуристический оркестр и другие сюрпризы от организаторов праздника. В этот же вечер пройдет долгожданный запуск полной коллекции сумок-шопперов из баннеров. В честь дня рождения первые гости смогут получить их бесплатно.

"Когда "Космос" был только проектом, мы представляли, каким он будет в будущем. Те наши идеи – сегодня уже история. А в этом и есть принцип ретрофутуризма. Так мы хотим проанализировать наше прошлое, сделать выводы в настоящем и выстроить планы на будущее", – рассказала художественный руководитель театрального центра Маша Хайбуллина.

Напомним, что "Космос" впервые открыл свои двери 2 марта 2017-го. За три года в театральном центре прошло 3 тыс. 600 событий, его посетили 178 тыс. 896 зрителей и участников проектов.

Стать гостями дня рождения смогут все желающие, предварительно зарегистрировавшись. Подробнее в группе театрального центра во ВКонтакте или на сайте космосцентр.рф.