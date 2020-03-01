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ФК "Тюмень" в Турции сыграет с "Химиком-Арсеналом"

Спорт, 12:42 01 марта 2020

Фото: ФК "Тюмень". Архив

ФК "Тюмень" в Турции сыграет с "Химиком-Арсеналом". Сейчас тюменцы находятся на тренировочном сборе и проводят контрольные матчи.

Главный тренер соперника – Сергей Подпалый – в прошлом игрок и наставник тюменского клуба. Также в составе "Химика-Арсенала" бывший вратарь тюменской команды Игорь Телков.

Заключительный тренировочный сбор ФК "Тюмень" под руководством Игоря Меньщикова проведет в Анталье с 12 по 26 марта, где сыграет в Кубке ПФЛ, пишет "Вслух.ру".

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