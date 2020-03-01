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Тюменские предприятия наращивают несырьевой экспорт

Экономика, 13:32 01 марта 2020

Фото: ИА "Тюменская линия". Архив

Тюменские предприятия наращивают несырьевой экспорт. В 2019 году рост показали такие группы товаров, как продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Основные экспортные поставки были осуществлены в Нидерланды, Францию, Швецию, Бельгию, Польшу, Германию, Финляндию. Увеличились поставки продукции тюменских товаропроизводителей в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан, ОАЭ, Германию, Данию, Алжир, Египет, Великобританию, Венгрию, Испанию, Польшу, США. В 2019 году также активизировался экспорт тюменских товаров в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию.

В 2020 году для тюменских экспортно-ориентированных компаний Центр поддержки экспорта региона запланировал выездные и обучающие мероприятия. Более подробно о работе центра и мерах поддержки тюменских производителей можно узнать на официальном сайте.

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