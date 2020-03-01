Тюменцы могут сдать анонимный анализ на ВИЧ в мобильных лабораториях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экспресс-тестирование на ВИЧ можно пройти в мобильных лабораториях, которые будут работать около торговых центров Тюмени.

Так, 4 марта желающих будут ждать у ТРЦ “Тюмень Сити Молл”, 11 марта - на Цветном бульваре, 18 марта - у ТРЦ “Премьер”, 25 марта - у железнодорожного вокзала.

Метод экспресс-тестирования широко используется в медицине, его точность очень высока. Экспресс-тест является самым быстрым способом узнать свой ВИЧ-статус - результат готов уже через 5 минут. Тестирование анонимное и совершенно бесплатное.

Ознакомиться с графиком и запланировать место и время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ можно по ссылке, сообщает "Вслух.ру".

Напомним, что сдать анонимный экспресс-тест в любой рабочий день в Центре профилактики и борьбы со СПИД (Тюмень, ул.Новая, 2) в кабинете 803. Никакой подготовки к анализу не требуется.