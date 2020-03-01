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Туристический потенциал Тюменской области презентовали в Сербии

Общество, 15:43 01 марта 2020

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Десять субъектов РФ показали свои туристические возможности на Международной выставке Sajam Turizm в Белграде. Среди участников - делегация департамента культуры Тюменской области.

"Нам очень важно участвовать в таких значимых мероприятиях для развития культурного и туристического потенциала региона. Культура – это один из инструментов привлечения туристов. Организация фестивалей, туров, создание уникальных музеев – все это способствует увеличению туристического потока в Тюменской области", – считает директор областного департамента культуры Елена Майер.

Напомним, что за 2019 год туристический поток между Россией и Сербией вырос на 58%. Тюменская область заинтересована в расширении географии сербских туристов и предлагает свои экскурсионные программы. Одна из них – "Императорский маршрут", сообщает "Тюменская область сегодня".

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