Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области. Архив | Фото: департамент образования и науки Тюменской области. Архив

В Тюменской области подвели итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку, сообщает региональный департамент образования и науки.

Олимпиада по иностранным языкам проводится среди учеников 9-11 классов без деления на параллели. Участникам нужно показать умение понимать текст и излагать свои мысли.

Победителем стала ученица 9 класса тюменской школы №25 Элиза Йозефина Карташов. В числе призеров сразу 13 ребят из гимназии №83 города Тюмени, а также ученики Переваловской школы Тюменского района, гимназии имени Николая Лицмана и тобольской школы №9, гимназии ТюмГУ, гимназии №21, лицея №93, школы №26 и №92 .