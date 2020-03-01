2 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется творческая встреча "Парад цветов и тёплых слов".

В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется праздничная программа "Три года "Космосу".

Этот день в мире:

1824 - родился чешский композитор, создатель чешской оперы Бердржих Сметана.

1824 – родился основатель российской научной педагогики Константин Ушинский.

1831 – в Москве обвенчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

1855 - На престол Российской империи вступил Александр II.

1919 – в Москве открылся первый конгресс Коминтерна.

1931 – родился последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.

1936 – родилась актриса театра и кино Ия Саввина.

1947 – родился Юрий Богатырев, звезда советского кинематографа.

1954 – УЕФА приняла решение об учреждении футбольного кубка европейских чемпионов.

1954 – пленум ЦК КПСС принял постановление "О дальнейшем повышении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель".

1978 – впервые в мировой истории в космос запущен международный экипаж.

1994 – утверждено положение о государственных наградах Российской Федерации.