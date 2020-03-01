2 марта - события дня
В Тюмени в 12 часов в ДК "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется творческая встреча "Парад цветов и тёплых слов".
В Тюмени в 18 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется праздничная программа "Три года "Космосу".
Этот день в мире:
1824 - родился чешский композитор, создатель чешской оперы Бердржих Сметана.
1824 – родился основатель российской научной педагогики Константин Ушинский.
1831 – в Москве обвенчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.
1855 - На престол Российской империи вступил Александр II.
1919 – в Москве открылся первый конгресс Коминтерна.
1931 – родился последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.
1936 – родилась актриса театра и кино Ия Саввина.
1947 – родился Юрий Богатырев, звезда советского кинематографа.
1954 – УЕФА приняла решение об учреждении футбольного кубка европейских чемпионов.
1954 – пленум ЦК КПСС принял постановление "О дальнейшем повышении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель".
1978 – впервые в мировой истории в космос запущен международный экипаж.
1994 – утверждено положение о государственных наградах Российской Федерации.