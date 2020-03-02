3 марта - события дня
В Тюмени в 9 часов в прокуратуре Тюменской области (ул. 50 лет Октября, 31) начнется Всероссийский день приема предпринимателей.
В Тюмени в 9 часов 15 минут от здания городской администрации (ул. Первомайская, 20) начнется объезд объектов ООО "Тюмень Водоканал" (запуск модернизированной системы обеззараживания на Метелевских водоочистных сооружениях, обновленная диспетчерская служба ООО "Тюмень Водоканал")
В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета по социальной политике.
В этот день в мире:
1613 - Земский собор присягнул новому царю Михаилу Романову.
1705 - Петр I издал указ о наборе рекрутов.
1776 - В ходе Войны за независимость США закончился Рейд в Нассау. От него ведёт свою историю Корпус морской пехоты США.
1799 - после многомесячной осады Черноморский флот, совместно с турецкими силами овладел крепостью Корфу.
1844 - родился Пабло Сарасате, испанский скрипач-виртуоз и композитор.
1802 - в Вене опубликована "Лунная соната" Бетховена.
1847 - родился изобретатель телефона Александр Грэйхем Белл.
1855 - началось правление российского императора Александра II, прозванного в народе Освободителем.
1861 - вышел манифест Александра II об отмене крепостного права.
1875 - в Париже прошла премьера оперы Бизе "Кармен".
1875 - в Монреале прошел первый в истории матч по хоккею с шайбой.
1895 - родился Рагнар Фриш, норвежский экономист, первый нобелевский лауреат в области экономики.
1899 - родился советский писатель Юрий Олеша.
1914 - родилась советская киноактриса Татьяна Окуневская.
1918 - опубликована поэма Александра Блока "Двенадцать".
1921 - канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с другими коллегами открыл гормон инсулин, за что получил 1923 году Нобелевскую премию.
1943 - войска Красной армии взяли Ржев.
1944 – учреждены ордена Ушакова (1-2 степеней) и Нахимова (1-2 степеней) для награждения особо отличившихся морских офицеров, а также для матросов и младшего командного состава - медали Ушакова и Нахимова.
1944 - в Париже дебютировал на сцене певец Ив Монтан.
1959 - родился советский футболист (команда "Спартак") Вагиз Хидиятулин, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.
1978 - останки Чарли Чаплина похищены из могилы в Швейцарии.
1990 – путешественник Федор Конюхов отправился в поход к Северному полюсу.
1992 - началась гражданская война в Боснии и Герцеговине.
2000 - теннисистка Анна Курникова вошла в список 100 американских знаменитостей.