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Внеочередное заседание совета по делам инвалидов при губернаторе проходит в Тюмени

Политика, 15:49 02 марта 2020

скриншот видеотрансляции | Фото: скриншот видеотрансляции

Внеочередное заседание совета по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области проходит в эти минуты под руководством главы региона Александра Моора.

Во встрече принимают участие представители областных отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийское общество глухих и Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых.

В начале заседания Александр Моор предложил сразу перейти к обсуждению актуальных для людей с ограниченными возможностями здоровья вопросов.

Руководители областных организаций инвалидов рассказали губернатору о том, какую работу проводят общественники совместно с региональными властными структурами для защиты интересов людей с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации и социальной адаптации, формировании доступной среды.

Общественники внесли целый ряд предложений о совершенствовании этой работы.

Трансляция проходит в соцсетях губернатора.

скриншот видеотрансляции | Фото: скриншот видеотрансляции

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , инвалиды

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