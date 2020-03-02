Внеочередное заседание совета по делам инвалидов при губернаторе проходит в Тюмени

| Фото: скриншот видеотрансляции | Фото: скриншот видеотрансляции

Внеочередное заседание совета по делам инвалидов при губернаторе Тюменской области проходит в эти минуты под руководством главы региона Александра Моора.

Во встрече принимают участие представители областных отделений Всероссийского общества инвалидов, Всероссийское общество глухих и Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых.

В начале заседания Александр Моор предложил сразу перейти к обсуждению актуальных для людей с ограниченными возможностями здоровья вопросов.

Руководители областных организаций инвалидов рассказали губернатору о том, какую работу проводят общественники совместно с региональными властными структурами для защиты интересов людей с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации и социальной адаптации, формировании доступной среды.

Общественники внесли целый ряд предложений о совершенствовании этой работы.

Трансляция проходит в соцсетях губернатора.

| Фото: скриншот видеотрансляции | Фото: скриншот видеотрансляции

Евгений Бабенко