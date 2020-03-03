4 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 11 часов в отделении Сбербанка (ул. Рижская, 61) начнется пресс-конференция управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислава Шиленко.

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется презентационная сессия для бизнеса и представителей власти "Участие в международных выставках АО "Экспоцентр".

В Тюмени в 16 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) начнется пресс-конференция, посвященная премьере спектакля "Восемь женщин" и концерту московской группы "OQJAV" (ОкуджАв).

В Тюмени в 18 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129, 4 этаж) начнется открытие выставки "PROЦВЕТАние женщины".

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр.1) начнется тизер-шоу "Дело 2020".

Этот день в истории:

1152 - Фридрих I Барбаросса стал королем Германии.

1678 - родился итальянский композитор Антонио Вивальди.

1726 - В Петербурге при Академии наук открыта первая в России гимназия.

1803 - в России вышел "Указ о вольных хлебопашцах", по которому землевладельцы получили право освобождать крестьян с обязательным наделением их землей.

1857 - Великобритания признала независимость Афганистана.

1870 - родился советский академик Евгений Патон, создатель Института электросварки и цельносварного моста в Киеве.

1870 - на Сормовском заводе пущена первая в России мартеновская печь.

1877 - американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

1961 - впервые в мире советская зенитная ракета В-1000 перехватила в верхних слоях атмосферы боевой блок баллистической ракеты.

1975 - комедийный киноактер Чарли Чаплин произведен в рыцари.

1997 - состоялся первый космический запуск с нового российского космодрома "Свободный".

2002 - состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук, учреждена премия академии - "Золотой орел".

2006 - запущен проект "Одноклассники" (социальная сеть).

2009 - открылся мемориальный музей Юрия Сенкевича.

2012 - Владимир Путин избран президентом России на третий срок.