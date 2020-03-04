5 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в областном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья "Родник" (9 км Салаирского тракта) начнется награждение победителей чемпионата и первенства Тюменской области по шахматам и шашкам среди инвалидов по зрению.

В Тюмени в 12 часов в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" (пр. Геологоразведчиков, 14а) начнется вручение юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны.

В Тюмени в 14 часов в СОШ № 9 (ул. Шишкова, 15, спортзал) начнется презентация проекта "Дартс в общеобразовательную школу".

В Тюмени в 15 часов в амбулаторно-поликлиническом отделении Медицинского города (ул. Барнаульская, 32, 2 этаж) начнется конкурс среди врачей "Онкология: просто о сложном".

В Тюмени в 15 часов в "Конторе пароходства" (ул. 25 Октября, 23а/1, 2 этаж, большой зал) начнется презентация областного конкурса национальных видеороликов "МЫ".

В Тюмени в 19 часов 30 минут в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр. 1) начнется инструментальный концерт "Пробуждение весны".

В селе Тюнево Нижнетавдинского района в 10 часов по адресу: ул. Садовая, 7 начнется торжественное открытие амбулатории областной больницы № 15.

Этот день в истории:

1705 - принят Указ Петра I о наборе рекрутов, положивший начало формированию в Российской империи регулярной армии.

1844 - столица Верхней и Нижней Канады перенесена из Кингстона в Монреаль.

1868 - в Англии запатентован степлер.

1918 - в России создана Служба Военных Сообщений.

1936- первый полет истребителя Супермарин Спитфайр.

1942 - в Куйбышеве впервые исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, получившая название Ленинградской.

1943 - первый полет совершил английский реактивный самолет Gloster Meteor.

1958 - первый полет сверхзвукового многоцелевого самолета Як-28.

1970 - вступил в силу "Договор о нераспространении ядерного оружия".

1979 - космический аппарат "Вояджер-1" достиг планеты Юпитер.

1989 - на телеканале "Disney Channel" состоялась премьера мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь".

2000 - английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней.