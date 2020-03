6 марта - события дня

В Тюмени в 9 часов в легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется открытый турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества.

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Логунова, 17 возле пруда Школьный и жилого комплекса "Озерные Аркады" митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершит чин освящения свай для будущего каменного храма в честь Всех святых.

В Тюмени в 10 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет.

В Тюмени в 15 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется открытие первого областного фестиваля лоскутного шитья "Стежки-дорожки".

Этот день в истории:

1521 - Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.

1617 - француз Луи Эбер первым получил право на ведение фермерского хозяйства в Квебеке.

1665 - в Лондоне выходит первый в мире научный журнал ("Философские труды Королевского общества").

1790 - Джон Линвуд, зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона, изобрел стоматологический бор.

1869 - Дмитрий Менделеев представляет периодическую систему Русскому химическому обществу.

1902 - избрание М. Горького в почетные академики императорской Академии наук по разряду изящной словесности.

1938 - в Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям.

1943 - бой в проливе Блэкетт.

1970 - в Англии вышел последний сингл Битлз "Let It Be".

1970 - установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Ботсваной.

1986 - автоматическая межпланетная станция "Вега-1" выполнила программу исследований кометы Галлея.