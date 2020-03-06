7 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23а, стр.1) начнется ярмарка местных мастеров "Здесь Маркет".

В Тюмени в 11 часов 45 минут в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся всероссийские массовые соревнования "Лыжня России-2020"

В Тюмени в 12 часов на стадионе ГАУ Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2) начнется торжественное открытие Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России-2020".

В Тюмени в 12 часов 30 минут у мемориала "Вечный огонь" (ул. Ленина 2) начнется митинг и возложение цветов в рамках акции "Эстафета Победы".

В Тюмени в 13 часов 30 минут ДК "Орфей" (пос. Березняковский, ул. Семена Шахлина, 20) начнется работа выставки "Они приближали Победу".

В Тюмени в 15 часов в сквере Пограничников (ул. Пограничников, 1) начнется митинг и праздничная программа в рамках акции "Эстафета Победы".

В Тюмени на базе отдыха "Кулига-парк" пройдет экстремальный забег "Стальной характер | Холод".

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдет встреча с кураторами и наставниками направлений в рамках школы Студенческой весны.

Этот день в мире:

1875 – родился французский композитор Морис Равель (балет "Дафнис и Хлоя", цикл "Отражение", "Испанская рапсодия", сверхзнаменитое "Болеро" и др.).

1876 - Александр Белл запатентовал телефон.

1894 - родился Сергей Лазо, герой гражданский войны, левый эсер.

1908 - мэр американского города Цинциннати Марк Брейт заявил, что женщины физически не способны управлять автомобилем.

1921 - войска под командованием Михаила Тухачевского приступили к подавлению Кронштадтского антикоммунистического восстания.

1928 - родился российский писатель Владимир Чивилихин, автор произведений на социально-нравственные темы.

1936 - нарушив Локарнский договор 1925 года, Германия начала ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону.

1937 - В "Известиях" опубликовано письмо Николаю Островскому из Рижской тюрьмы от политических заключенных о силе воздействия образа Павки Корчагина.

1945 - гитлеровцы начали последнее крупное наступление против Красной Армии в Венгрии в районе о. Балатон.

1954 - хоккеисты сборной СССР, победив в заключительном матче сборную Канады, со счетом 7:2, впервые стали чемпионами мира.

1987 - на Центральном телевидении появилась передача "До и после полуночи". Ее первым гостем был артист Андрей Миронов.

1997 - ученые Эдинбурга вывели первую в мире клонированную овцу Долли.