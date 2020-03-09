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10 марта - события дня

Общество, 18:00 09 марта 2020

t-l.ru

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Этот день в истории:

1845 – родился Александр III Александрович, российский император с 1881 по 1894 год.

1905 – в ходе русско-японской войны завершилось Мукденское сражение. Русская армия потерпела тяжелое поражение и вынуждена была отступить.

1906 – в результате взрыва на шахте в Па-де-Кале (Франция) погибли более 1 тыс. шахтеров.

1935 – основан город Нарьян-Мар, центр Ненецкого автономного округа.

1945 – войска Красной Армии вели тяжелейшие бои в районе озера Балатон в Венгрии.

1945 – 334 американских бомбардировщика нанесли массированный бомбовый удар по Токио.

1966 – в СССР открылась учредительная конференция Всесоюзного общества филателистов.

1970 – в Советском Союзе впервые на телеэкране появилась передача "Человек и закон".

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