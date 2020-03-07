Программу ответственного отношения к животным реализуют в Тюменском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. безнадзорных животных прошли через специальную программу, которая реализуется в Тюменском районе с 2016 года в рамках федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

Ежегодно районное управление ЖКХ заключает муниципальный контракт, согласно которому безнадзорных животных, чаще всего собак, забирают с улиц, лечат, стерилизуют, прививают от бешенства и маркируют неснимаемой меткой. По требованию закона животных выпускают обратно, но они, как правило, южн не представляют опасности - не агрессивны, не распространяют болезни.

Повторно собак с улицы забирают исключительно в случае проявления немотивированной агрессии. При этом специалисты приюта попытаются найти псу ответственного хозяина либо будут содержать его дальше в приюте, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Число безнадзорных животных напрямую зависит от ответственности живущих на территории людей. Например, самое большее их число по Тюменскому району зафиксировано в п. Боровский – за пять лет отсюда забрали 144 животных, в Наримановском - 14. А в Муллашинском муниципальном образовании выявили за это время всего одну бродячую собаку.

"Если жители села видят на улице бесхозное животное, выкладывают его фотографию в наш сельский чат с просьбой к хозяину забрать "потеряшку" домой", - пояснила глава Муллашей Тансыла Хусаинова.

По мнению замглавы района, начальника управления ЖКХ Артема Чертова, общественный контроль мог бы помочь снизить риски, связанные с безнадзорными собаками. Агрессию чаще проявляют выпущенные "погулять" домашние питомцы. Их выгул без хозяина – административное правонарушение и влечет штраф до двух тысяч рублей.