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Турнир по сумо впервые пройдет в Тюмени

Спорт, 11:28 07 марта 2020

rossumo.ru

Первые соревнования по японской борьбе сумо пройдут в Тюмени 8 марта. На площадку выйдут юноши и девушки 2006-2007, 2008-2009 и 2010 годов рождения.

Борцы-сумоисты соревнуются на круглой площадке диаметром 4,55 метров, которая называется дохё. Побеждает тот, кто вынудил соперника выйти за пределы дохё или коснуться его поверхности любой частью тела, кроме ступней ног. Спортсмены выступают в специальном поясе - маваси, который наматывается на тело определенным образом. Пояса будут выдавать тем, кому выпадет честь представлять сборную Тюменской области на первенстве России, которое состоится с 30 апреля по 4 мая 2020 года в подмосковном городе Протвино, сообщает "АиФ – Западная Сибирь".

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