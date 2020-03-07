  • 7 марта 20207.03.2020суббота
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени -1..1 С 8 м/с ветер юго-западный

Самых успешных экспортеров региона определят на конкурсе

Экономика, 13:04 07 марта 2020

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Наиболее успешных экспортеров из числа малых и средних предприятий региона, поставлявших за границу товары или услуги в 2019 году, определит конкурс, сбор заявок на который Центр поддержки экспорта Тюменской области завершает 10 марта.

Число тюменских предприятий, поставляющих свою продукцию на мировой рынок, растет с каждым годом, отметили в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. По данным Уральского таможенного управления в 2016 году предприятий, работающих на экспорт, в Тюменской области было 138 (из них 80 – представители малого и среднего бизнеса), в 2018 году их стало уже 179 (121 субъект МСП), а в 2019 году – 200 (148 субъектов МСП).

В конкурсе участвуют предприятия четырех сфер по номинациям: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг, сфера высоких технологий. Также будет определен победитель в номинации "Прорыв года". Максимальные баллы участники могут получить по критериям: объем и доля экспорта за год, широкая номенклатура продукции, уровень локализации экспорта и проведение рекламных кампаний за рубежом.

Победитель конкурса "Экспортер года Тюменской области" в каждой номинации получит денежный приз. Победители регионального конкурса выдвигаются на Всероссийскую премию правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

Прием заявок проводится в Центре поддержки экспорта Тюменской области.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 07.03.2020Самых успешных экспортеров региона определят на конкурсе
19:10 06.03.2020От кондитера столовой Дома советов до крупного бизнесмена в Казанке - путь Лидии Миллер
16:26 06.03.2020Около двухсот тюменцев подали заявки на получение сельской ипотеки под 2,7% годовых
16:04 06.03.2020Кредитный портфель ВТБ в Тюменской области превысил пятьдесят миллиардов рублей