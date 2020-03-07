Самых успешных экспортеров региона определят на конкурсе

Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

Наиболее успешных экспортеров из числа малых и средних предприятий региона, поставлявших за границу товары или услуги в 2019 году, определит конкурс, сбор заявок на который Центр поддержки экспорта Тюменской области завершает 10 марта.

Число тюменских предприятий, поставляющих свою продукцию на мировой рынок, растет с каждым годом, отметили в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. По данным Уральского таможенного управления в 2016 году предприятий, работающих на экспорт, в Тюменской области было 138 (из них 80 – представители малого и среднего бизнеса), в 2018 году их стало уже 179 (121 субъект МСП), а в 2019 году – 200 (148 субъектов МСП).

В конкурсе участвуют предприятия четырех сфер по номинациям: промышленность, агропромышленный комплекс, сфера услуг, сфера высоких технологий. Также будет определен победитель в номинации "Прорыв года". Максимальные баллы участники могут получить по критериям: объем и доля экспорта за год, широкая номенклатура продукции, уровень локализации экспорта и проведение рекламных кампаний за рубежом.

Победитель конкурса "Экспортер года Тюменской области" в каждой номинации получит денежный приз. Победители регионального конкурса выдвигаются на Всероссийскую премию правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта.

Прием заявок проводится в Центре поддержки экспорта Тюменской области.