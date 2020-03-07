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Тюменцы представят свои творческие проекты на конкурсе "ЦЕХ"

Общество, 14:31 07 марта 2020

Фото: Театральный центр «Космос»

Прием заявок на конкурс по реализации творческих проектов и постановке спектаклей "ЦЕХ" завершится в Тюмени 10 марта.

Первые защиты идей пройдут 12 и 13 марта в театральном центре "Космос". Там выступят участники, подавшие заявку на постановку спектакля. Защита по остальным направлениям состоится 20 и 21 марта в мультицентре "Контора пароходства", сообщает "Мегатюмень".

Напомним, что в этом году заявки на конкурс "ЦЕХ" принимаются по 6 направлениям: спектакли, творческие проекты, организация обучения и гастролей для коллективов, крупные фестивали, выставки и студенческие творческие проекты. Стать участником одного из них можно, отправив заявку по адресу grant.kosmos2019@gmail.com.

Имена победителей конкурса станут известны 27 марта, в День театра.

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