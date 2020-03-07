Тюменские подростки попытаются заглянуть в будущее

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Образовательный проект "Домашка-2020" для подростков от 14 до 18 лет стартует в Тюмени 22 марта.

Командам участников предстоит разработать и защитить проекты по развитию креативных индустрий через 30 лет. По итогу конкурсанты представят собственную модель города 2050 года.

Участие в проекте бесплатное, сообщает "Мой портал" Необходимо собрать команду из 5-10 человек во главе с капитаном и старшим представителем - учителем, куратором, педагогом-организатором, а затем заполнить анкету.

Напомним, в этом году "Домашка" пройдет в третий раз. В 2019 году проект признан лучшим по версии социальной сети "ВКонтакте". За образовательными вебинарами следили ребята из 10 стран, а охват в соцсетях составил 686 тыс. 976 просмотров.