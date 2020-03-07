Лучших работников культуры выберут в Тобольске

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Лучших работников культуры, искусства и дополнительного образования выберут в Тобольске в рамках городского конкурса им. Ю. К. Константинова. Заявки принимаются до 15 марта.

Желающие могут заявиться на одну из шести номинаций: "Лучший библиотекарь", "Лучший артист", "Лучший преподаватель", "Ветеран культуры", "Лучшее творческое клубное формирование" и "Лучший профессиональный творческий коллектив", сообщает "Тюменская область сегодня".

В качестве конкурсных материалов можно представить копии дипломов и сертификатов, удостоверения о повышении квалификации, отзывы коллег, личные характеристики с указанием профессиональных заслуг за последние три года. Сведения о таких достижениях должны иметь подтверждение в СМИ. Документы следует предоставить конкурсной комиссии по адресу: Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27, каб. 414.

Победителей определят заочно. Торжественная церемония награждения состоится 30 марта, ее приурочат ко Дню работника культуры.