Тюменские больницы привлекают молодых специалистов

Фото: ishim.admtyumen.ru Фото: ishim.admtyumen.ru

Тюменская область входит в десятку регионов России, где растет число медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Лечебные учреждения пополняют выпускники тюменских медицинских университета и колледжа, а также врачи и медсестры из других регионов, привлеченные комфортными условиями работы и жизни в регионе. Однако задача по привлечению молодых специалистов актуальности не теряет.

"Областная программа по обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами столь же важна, как и другие региональные компоненты нацпроекта "Здравоохранение". Кадровая служба нашей больницы для заполнения штатов использует все методы – от размещения вакансий на специализированных интернет-ресурсах и взаимодействия с центром занятости до подготовки специалистов по целевым договорам. Активно пропагандируют и участие в федеральной программе "Земский доктор", по которой сельские врачи получают денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей. В 2019 году выплаты получили 14 врачей и 7 специалистов среднего звена больницы. Помогаем молодым специалистам и устроить малышей в детсады", - рассказал главный врач расположенной в Тюменском районе областной больницы №19 Андрей Патрикеев.

Только в 2019 году штат больницы пополнили 44 врача. Врач-стоматолог Егор Копытов на своем опыте убедился, что и в селе можно жить и работать комфортно.

"Сейчас сельские стоматологические кабинеты в техническом плане ничем не отличаются от городских, да и пациентов ничуть не меньше. Мне хочется личным примером показать студентам-медикам, что не нужно бояться работы на селе", - рассказал доктор.

В 2021-2024 годах в коллектив ОБ №19 придут ещё 37 молодых специалистов, которые учатся по целевым договорам в медуниверситете.