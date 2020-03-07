Тюменским молодоженам нравятся "красивые даты"

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

801 свадьбу сыграли в Тюменской области в феврале 2020 года. По данным областного управления ЗАГС, браки заключили 466 пар в Тюмени, 94 пары в Тюменском районе, 80 пар - в Тобольском районе. По одному бракосочетанию было зарегистрировано в Армизонском, Аромашевском, Бердюжском районах.

При этом в феврале 2019 года в регионе сыграли 615 свадеб, в том числе 342 в Тюмени. В январе 2020 года было заключено 442 брака, в том числе 236 - в Тюмени, сообщает "Вслух.ру". Возможно, рост количества бракосочетаний в феврале 2020 года связан с обилием "красивых дат" из двоек и нулей: 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020.

Что касается разводов, то их количество в феврале 2020 года мало отличается от показателей предыдущих лет.