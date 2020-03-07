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Проектный офис по развитию сельских инициатив откроется в Тюмени

Экономика, 20:31 07 марта 2020

liman.astrobl.ru

Команда Тюменского регионального отделения Российского союза сельской молодежи успешно показала себя на установочном семинаре в Москве в рамках финала конкурса по выявлению команд, способных создать в своем регионе устойчивую инфраструктуру поддержки сельских инициатив.

В течение трех дней участники семинара обменивались опытом, изучали способы работы с населением, разбирали роль проектного офиса в селах, а самое главное – объясняли актуальность и перспективность его создания на своей территории.

По итогам семинара среди команд Уральского федерального округа победу одержали представители Тюменской и Челябинской областей. Теперь они получат организационное сопровождение в создании проектных офисов, консультационную поддержку и методические рекомендации: типовую модель помещения, рабочие инструкции, сообщает "Тюменская область сегодня".

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