Власти Тюменского района активно сотрудничают с общественниками

Фото: tyumen-city.ru Фото: tyumen-city.ru

Муниципальную программу "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций", рассчитанную до 2025 года, реализуют власти Тюменского района в сотрудничестве с общественниками. НКО получают финансовую помощь и имущественную поддержку из районного бюджета для реализации проектов в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта.

В 2019 году поддержку в рамках программыполучили районный Совет ветеранов, местная организация "Всероссийского общества инвалидов", национально-культурная автономия татар, некоммерческая организация "Реприза" и патриотическое объединение "Эдельвейс", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Проекты, вошедшие в программу способствуют обеспечению доступности, качества и многообразия социальных услуг, повышению уровня и качества жизни жителей района и, в целом, его социально-экономическому развитию.