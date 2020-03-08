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Итоги сочинения - допуска к ЕГЭ подвели в Тюменской области

Общество, 09:26 08 марта 2020

Фото: пресс-службы Минобрнауки России

Итоги сочинения - допуска к ЕГЭ подвели в Тюменской области. Написать сочинение можно было 4 декабря и 5 февраля. Резервная дата - 6 мая.

"В 2020 году единый государственный экзамен сдают более 10 тысяч 700 одиннадцатиклассников Тюменской области.

Интересен в этом году выбор тем. Самая популярная из пяти предложенных – надежда. Ее выбирали более 6 тысяч 400 ребят. Следующее по популярности направление – добро и зло. Размышляли об этом более 1 тысячи 900 выпускников. Чуть меньше ребят выбирали тему любви и отношений – более 1 тысячи 700. Далее идут направления смирения и покорности", - отметил начальник центра оценки качества образования Тюменской области Александр Пахомов.

Только 137 выпускников избрали темой сочинения "Войну и мир" Льва Толстого, сообщает "Мегатюмень". На написание сочинения отводится 3 часа 55 минут. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов длительность работы увеличивается на 1,5 часа.

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