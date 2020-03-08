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Центральный административный округ Тюмени готовится к 50-летнему юбилею

Общество, 11:13 08 марта 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Центральному административному округу Тюмени исполняется 48 лет. Центральный район Тюмени был образован 9 марта 1972 года Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Территория Центрального района была отделена от Ленинского и Калининского районов. 25 марта 1996 года Центральный район был преобразован в Центральный административный округ. Территория ЦАО разделена рекой Турой, которую пересекают три автомобильных моста и один пешеходный - Мост влюбленных. По данным официального сайта администрации города, здесь проживают более 193 тысяч человек.

В Центральном АО Тюмени расположены основные административные и культурные учреждения региона, главные достопримечательности областной столицы, а также 8 тыс. предприятий и организаций различных форм собственности, сообщает "Вслух.ру".

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