Александр Моор поздравил жительниц региона с Международным женским днем

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Восьмого марта мы с особым чувством выражаем безмерную благодарность и глубокую признательность прекрасной половине человечества. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жительниц региона с красивым весенним праздником – Международным женским днем.

"Вы делаете нас сильней, вдохновляете на мужественные поступки, помогаете достичь небывалых высот. Сегодня практически нет ни одной сферы деятельности, где бы ни работала женщина. Добиваясь успеха в профессии, вы остаетесь и хранительницами домашнего очага, создаете тепло и уют в доме. Ваши доброта, нежность, щедрость души, мудрость и отзывчивость делают мир вокруг гармоничным, наполняют его любовью и счастьем", - обратился к тюменкам глава региона.

Губернатор от всей души пожелал всем жительницам региона новых профессиональных достижений, семейного благополучия и хорошего настроения!

"Пусть сбываются все ваши мечты, а в жизни будет больше позитивных и радостных моментов, цветов и улыбок!", - подчеркнул Александр Моор.