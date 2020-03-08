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Месячник военно-патриотического воспитания прошел в тюменских школах 

Общество, 13:26 08 марта 2020

Фото: центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Военно-патриотическая акция в прошла школах Тюменской области в рамках Года памяти и славы. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента образования и науки.

Например, в Бердюжском районе в рамках месячника военно-патриотического воспитания прошли соревнования по волейболу, футболу, лыжные гонки, спортивные эстафеты на свежем воздухе, концертная программа "А ну-ка, парни!", конкурс рисунков, конкурс строевой песни, экскурсии в школьный музей. Бердюжские школьники оказали помощь ветеранам. Завершила акцию в спортивно-военизированная эстафета.

Школьники Ялуторовского района участвовали в "Экспедиции Памяти", маршрут которой пролегал через Исетский, Ялуторовский, Ярковский, Тобольский районы. Пробег стартовал от Бердюгинской школы. Туда прибыли автобус с ветеранами и снегоходчики. В стенах школы гостей встречали глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг. Для участников экспедиции провели экскурсию по школе, где гости познакомились с выставкой и работой центра образования "Точка роста".

В Викуловской школе на классном часе "Разговор о папе", ребята встретились с настоящим пограничником. Папа Сергея Кевыч пришел в гости с "военным чемоданчиком", где хранятся его армейские вещи. Гость рассказал о военной форме пограничника, о знаках отличия, о том, как проходила его служба на одной из застав на советско-китайской границе, ответил на многочисленные вопросы об армейских буднях.

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