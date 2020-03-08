Новый тренер тюменских футболистов дал оценку команде после двух сборов

fc-tyumen.ru fc-tyumen.ru

Два из трех тренировочных сборов завершила команда ФК "Тюмень" 5 марта. Первый прошел в Абрау-Дюрсо, второй - в Турции. По мнению нового главного тренера был назначен Игоря Меньщикова, футболисты уже привыкли к требованиям обновленного тренерского штаба.

В ходе второго сбора тюменцы провели четыре контрольных матча. Со счетом 1:2 уступили "СДЮСШОР № 8" из Нур-Султана, "Велесу" из Москвы. Игра с "Химиком-Арсеналом" из Тулы закончилась со счетом 0:0, с "Олимпом" из Химок - 1:1.

"Тренерский штаб приятно удивили Георгий Маргиев и Вячеслав Бардыбахин. Местные молодые ребята Егор Глухов и Данил Карпов уже не дублеры. Отмечу и юного Едапина. Он - хороший лимитчик. В принципе, в каждом матче мы задействуем до четырех юных футболистов, необходимых в игре ПФЛ по регламенту. Сейчас даем им возможность проявить себя", - рассказал Игорь Меньщиков.

Заключительный сбор наша команда вновь проведёт в Анталье с 12 по 26 марта, где сыграет в Кубке ПФЛ, сообщает "Вслух.ру". Первенство России в группе "Урал-Приволжье" возобновится 7 апреля. "Тюмень" в этот день на своем стадионе "Геолог" примет пермскую "Звезду".