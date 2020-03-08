  • 8 марта 20208.03.2020воскресенье
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер юго-западный

Новый тренер тюменских футболистов дал оценку команде после двух сборов

Спорт, 14:43 08 марта 2020

fc-tyumen.ru

Два из трех тренировочных сборов завершила команда ФК "Тюмень" 5 марта. Первый прошел в Абрау-Дюрсо, второй - в Турции. По мнению нового главного тренера был назначен Игоря Меньщикова, футболисты уже привыкли к требованиям обновленного тренерского штаба.

В ходе второго сбора тюменцы провели четыре контрольных матча. Со счетом 1:2 уступили "СДЮСШОР № 8" из Нур-Султана, "Велесу" из Москвы. Игра с "Химиком-Арсеналом" из Тулы закончилась со счетом 0:0, с "Олимпом" из Химок - 1:1.

"Тренерский штаб приятно удивили Георгий Маргиев и Вячеслав Бардыбахин. Местные молодые ребята Егор Глухов и Данил Карпов уже не дублеры. Отмечу и юного Едапина. Он - хороший лимитчик. В принципе, в каждом матче мы задействуем до четырех юных футболистов, необходимых в игре ПФЛ по регламенту. Сейчас даем им возможность проявить себя", - рассказал Игорь Меньщиков.

Заключительный сбор наша команда вновь проведёт в Анталье с 12 по 26 марта, где сыграет в Кубке ПФЛ, сообщает "Вслух.ру". Первенство России в группе "Урал-Приволжье" возобновится 7 апреля. "Тюмень" в этот день на своем стадионе "Геолог" примет пермскую "Звезду".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 08.03.2020Новый тренер тюменских футболистов дал оценку команде после двух сборов
16:08 07.03.2020Победители "Лыжни России" определены в Тобольске
14:46 07.03.2020Сотни тюменцев стали участниками "Лыжни России"
11:28 07.03.2020Турнир по сумо впервые пройдет в Тюмени