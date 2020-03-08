Всероссийский социологический конгресс пройдет в Тюмени

Фото: minpromtorg.gov.ru Фото: minpromtorg.gov.ru

VI Всероссийский социологический конгресс "Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов" пройдет в Тюмени с 14 по 16 октября 2020 года.

Это будет первый конгресс, который Российское общество социологов проведет в Сибири. Ожидается, что в нем примут участие представители Европейской и Международной социологических ассоциаций, сообщает "Тюменская область сегодня".

Участники конгресса обсудят проблему реализации человеческого потенциала в российских регионах, свяжут социологию и градостроительство, науку, повседневность, цифровизацию.