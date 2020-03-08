  • 8 марта 20208.03.2020воскресенье
  • USD67,5175
    EUR75,8424
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Всероссийский социологический конгресс пройдет в Тюмени

Общество, 15:32 08 марта 2020

Фото: minpromtorg.gov.ru

VI Всероссийский социологический конгресс "Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов" пройдет в Тюмени с 14 по 16 октября 2020 года.

Это будет первый конгресс, который Российское общество социологов проведет в Сибири. Ожидается, что в нем примут участие представители Европейской и Международной социологических ассоциаций, сообщает "Тюменская область сегодня".

Участники конгресса обсудят проблему реализации человеческого потенциала в российских регионах, свяжут социологию и градостроительство, науку, повседневность, цифровизацию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:32 08.03.2020Всероссийский социологический конгресс пройдет в Тюмени
13:26 08.03.2020Месячник военно-патриотического воспитания прошел в тюменских школах 
12:02 08.03.2020Перспективную молодежь Тюмени выявит форум карьерных траекторий
11:13 08.03.2020Центральный административный округ Тюмени готовится к 50-летнему юбилею