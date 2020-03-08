Дружинники Тюменского района подвели итоги прошедшего года

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Итоги работы добровольной народной дружины имени Тимура Мухутдинова за 2019 год обсудили в Тюменском районе.

Дружинники традиционно участвуют в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, проводят профилактические беседы, оказывают содействие участковым. В прошедшем году они выявили 350 административных правонарушений.

Особенно эффективен конный патруль добровольцев в лесных массивах, что позволяет обеспечить в рекреационных зонах района соблюдение чистоты, порядка и противопожарной безопасности, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".