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Школа инновационных проектов открылась в Тюменском медуниверситете

Общество, 17:42 08 марта 2020

Фото: пресс-служба ТГМУ

Школа инновационных проектов начала работу на базе Тюменского медуниверситета. Студентов-медиков научат грамотно оформлять свои проекты на грантовые конкурсы.

"В октябре мы с командой Центра студенческой и молодежной науки участвовали в съезде Федерации молодежных научных обществ в Самаре. Коллеги по медицинским вузам рассказали нам про грантовые школы, благодаря которым они получают средства для своих инновационных проектов. Мы подумали, что в Тюмени такая школа необходима", - рассказала одна из кураторов проекта Анастасия Абрамова.

Первые лекции в школе прошли сразу после церемонии открытия. Студент третьего курса ТИУ Михаил Комаров рассказал, сколько нужно денег, чтобы идея стала реализованным стартапом. Студент первого курса ТюмГУ Артем Старокоров раскрыл секреты запоминающихся выступлений, сообщает "Тюменская область сегодня".

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