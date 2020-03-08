Тюменские врачи поделились опытом скрининга рака легкого на конференции в Краснодаре

Фото: МКМЦ "Медицинский город" Фото: МКМЦ "Медицинский город"

Заведующий рентгенологическим отделением тюменского "Медицинского города" Александр Прищепов и и врач-рентгенолог Алексей Гаврилов поделились опытом с участниками конференции "Рак легкого и опухоли грудной локализации", которая прошла в Краснодаре под эгидой российского общества клинической онкологии. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В своем докладе Александр Прищепов рассказал о практике проведения скрининга рака легкого в Тюменской области.

"Этот вид занимает второе место в структуре онкологических заболеваний среди мужчин нашего региона. Поэтому мы уделяем большое внимание его диагностике. Скрининговая программа рака легкого реализуется в регионе с 2015 года. Компьютерная томография органов грудной клетки проводится всем жителям Тюменской области в возрасте от 55 до 65 лет, а также курильщикам со стажем более 30 лет, независимо от их возраста. В 2019 году выполнено 12 тысяч исследований, выявлено 140 случаев злокачественных новообразований", - сообщил он.

По словам заведующего рентгенологическим отделением тюменского "Медицинского города", такие исследования - более чувствительный метод диагностики рака легкого в сравнении с флюорографией. Более 60% заболеваний раком легкого были выявлены на ранних стадиях. Кроме этого, Александр Прищепов отметил, что нередки случаи, когда во время проведения КТ органов грудной клетки врач выявляет и новообразования в близлежащих органах, например, пищеводе, желудке, печени.

Компьютерная томография органов грудной клетки включена в скрининговую программу лишь в некоторых регионах России. Поэтому выступление тюменских врачей вызвало бурный интерес у коллег, готовых перенимать позитивный опыт.