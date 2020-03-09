Подготовку к Всероссийской переписи населения обсудили в администрации Тюменского района

Фото: www.gks.ru Фото: www.gks.ru

Устранение нарушений в адресном хозяйстве населенных пунктов имеет очень большое значение для успешного проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом шла речь на заседании межведомственной комиссии по подготовке и проведению провела переписи, которое прошло в администрации Тюменского района.

"Мониторинг адресного хозяйства начался еще в прошлом году. Регистраторы прошли все населенные пункты с населением свыше 500 человек и зафиксировали отсутствие названий улиц, номеров домов и подъездов в многоквартирных домах. Эти нарушения администрациям сельских поселений необходимо устранить в течение весенних месяцев", - отметил заместитель главы района Сергей Ивченко.

Уполномоченный по вопросам переписи населения в Тюменском районе Луиза Сидоренко сообщила, что для проведения переписи в Тюменской районе потребуется привлечь к работе 38 переписчиков стационарного участка, 38 контролеров полевого уровня и 239 переписчиков счетного участка. Все они пройдут обучение и тестирование, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Напомним, Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.