Оборудование для обработки инструментов поступило в ишимскую больницу

Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишим Фото: пресс-служба ОБ № 4 Ишим

Специальную технику для автоматической обработки и дезинфекции эндоскопического оборудования закупила расположенная в Ишиме областная больница №4 за счет средств, выделенных из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

Две моюще-дезинфицирующие машины установлены в отделении эндоскопии, где ежедневно проходят обследование около 40 человек. В ноябре 2019 года больница закупила 25 видеоэндоскопов для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов дыхания у взрослых и детей.

"Дезинфекция, стерилизация гастроскопов, колоноскопов и других гибких эндоскопов - крайне ответственная операция, ведь от качества их обработки напрямую зависят здоровье и безопасность как пациента, так и медперсонала. Дезинфекция осуществляется при полном погружении эндоскопа в дезинфицирующий раствор. По окончанию процесса машина выдает чек-гарантию качества, в котором указана дата и время обработки аппаратов", - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Бахтиёржон Юлдашев.

Намного легче стало работать медсестрам: раньше им приходилось по полчаса вручную обрабатывать один аппарат, сейчас достаточно погрузить его в машину. Радует и то, что теперь контакт с загрязненными приборами минимизирован. Машины самостоятельно проводят очистку моющим средством, продувку каналов, дезинфекцию высокого уровня, отмыв от дезинфицирующего средства, промывку спиртом с последующей сушкой. Одновременно в двух машинах обрабатываются четыре эндоскопа.

Медики также уверены, что такая щадящая обработка приборов позволит заметно продлить срок их службы.