Проект "Земский учитель" реализуется в Тюменской области

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Тюменская область вошла в число регионов, которые принимают участие в проекте "Земский учитель". За счет программы поддержки учителей власти планируют решить задачу по обеспечению кадрами школ, расположенных в сельской местности, поселках городского типа или городах с населением не более 50 тысяч человек.

Участники программы получат 1 миллион рублей в качестве поддержки. После этого о необходимо будет отработать в школе не менее пяти лет, сообщает "Тюменская область сегодня".

Прием заявок на участие программе начался 10 января 2020 года и продлится до 15 апреля. Наиболее востребованными стали учителя иностранного языка: они нужны в Абатском, Нижней Тавде, селах Южно-Дубровном (Армизонский район), Черном (Вагайский район), Емуртла (Упоровский район), поселке Новоселезнево (Казанский район) и деревне Овсянниковой (Тобольский район).

Также большой популярностью пользуются преподаватели предметов естественно-научного цикла. Учителя математики и физики нужны в Ялуторовске и с. Малышенка Голышмановского городского округа. Вакансии учителей математики ждут претендентов в Аромашево, селах Уктуз (Бердюжский район) и Красный Яр (Уватский район). Преподаватель физики нужен в Боровском, химии, биологии и географии в с. Александровка (Сладковский район).