Тюменские строители сохраняют высокие темпы ввода жилья

Фото: портал "Тюмень - наш дом" Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Свыше 58 тысяч кв. м жилья сдали в эксплуатацию тюменские строители в январе 2020 года. Это на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

По данным Тюменьстата, высокие темпы строительства и ввода жилья сохраняются в Тюмени и Тюменском районе. В первый месяц нового года в областном центре введено 25 тыс. 646 кв. м жилья, в Тюменской районе – 18 тыс. 37 кв. метров.

"Тюменская область - один из лидеров по вводу жилья среди субъектов Российской Федерации. За последние пять лет в регионе введено более 8 миллионов квадратных метров из них многоквартирные дома составили свыше 5 миллионов квадратных метров. В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" объем ввода жилья в Тюменской области к 2025 году должен вырасти в полтора раза. Стимулирует строительную отрасль и действие самых актуальных жилищных программ для молодых семей, работников бюджетной сферы и социально незащищенных граждан, программа по ликвидации аварийного жилья. Кроме того, перед нами стоит задача синхронизировать процессы возведения жилья со строительством дорог и необходимых новоселам социальных объектов", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Всего в 2019 году в Тюменской области в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" построено 1 млн 575 тыс. кв. м жилья - 117% к 2018 году. На 2020 год этот показатель планируется увеличить до 1 млн 756 тыс. кв. метров.