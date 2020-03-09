Более полутора тысяч процедур ЭКО проведут в Тюменской области

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1 тыс.540 процедур по экстракорпоральному оплодотворению планируется провести в Тюменской области в 2020 году.

В листе ожидания проведения лечения числятся 904 человека. Таким образом, потребность региона в данном методе лечения удовлетворяется полностью, сообщает "Вслух.ру".

На 2019 год в регионе было запланировано 1 тыс. 530 процедур ЭКО, проведено лечение бесплодия с применением экстракорпорального оплодотворения 1 тыс. 564 семьям, рождено в результате ЭКО 426 детей.

"Есть определенная мировая статистика: не каждая процедура ЭКО заканчивается беременностью, не каждая беременность заканчивается рождением ребенка. Семьи, идущие на ЭКО, изначально имеют проблемы со здоровьем. Но процент рождаемости от ЭКО хороший. Мы имеем результаты на уровне европейских", - прокомментировала заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Отметим, что всего в 2019 году в Тюменской области родился 19 тыс. 731 ребенок, в том числе 13 тыс. 186 - в Тюмени.