Тюменский выставочный зал привлекает все больше посетителей

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Более 37 тыс. человек посетили тюменский Выставочный зал в первые месяцы 2020 года, Наибольшее число посетителей в этом году привлекла продовольственная ярмарка - около 30 тыс. человек, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Интерес к выставочной деятельности в областном центре растет, о чем свидетельствует увеличение числа посетителей. С каждым годом их становится больше, и два зимних месяца этому подтверждение. Причем начало года - это разнохарактерные выставки, которые, как правило, привлекают совершенно разную аудиторию. Например, на выставку голубей пришло много детей, а "Золотые россыпи" привлекли взрослую аудиторию, любителей ювелирных изделий", - рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

По его мнению, в Тюмени есть все предпосылки для развития выставочной деятельности. Наша область входит в число наиболее динамично развивающихся регионов, растет численность населения, а значит и рынок товаров. Это привлекает товаропроизводителей.

"Все это в полной мере относится и строительному форуму, который соберет в Тюмени лучших представителей отрасли", - уверен Михаил Брудков.